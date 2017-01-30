فريدوم هاوس تدعو البحرين إلى وقف العنف ضد المتظاهرين ومحاسبة قوات الأمن

2017-01-30 - 4:52 م

مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة فريدوم هاوس الحكومة البحرينية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.

وردًا على استخدام قوات الأمن البحرينية الذّخيرة الحية ضد المحتجين المسالمين في الدّراز، أصدرت المنظمة بيانًا قالت فيه إن "قوات الأمن البحرينية تستخدم القوة المميتة ضد المحتجين، كما حصل في 26 يناير/كانون الثاني في الدّراز".

وقالت مهدوخيت فاسيهيان، مديرة برامج الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنّه "على الحكومة [البحرينية] أن تحاسب قوات الأمن بسبب استخدامها المفرط والمتكرر للقوة".

وكانت القوات البحرينية قد استخدمت رصاص الشّوزن والذّخيرة الحية ضد المحتجين يوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2017 قرب منزل الشّيخ عيسى قاسم في الدّراز. وقد أًيب عدد من المحتجين، من بينهم شاب عمره 18 عامًا، أصيب في رأسه ونُقِل في حالة حرجة إلى المستشفى.

وكانت منظمة فريدوم هاوس قد صنفت البحرين على أنّها غير حرة وفقًا للحرية في العالم وغير حرة وفقًا لحرية الصحافة في العالم، وكذلك غير حرة فيما يتعلق بحرية الإنترنت للعام 2016.