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تشييع الضابط الحمادي بالرفاع… ووزير الداخلية: يد القانون ستطال مرتكبي الجريمة
2017-01-30 - 5:07 م
مرآة البحرين (خاص): شيّع العشرات في مقبرة الحنينية بالرفاع (الاثنين 30 يناير/ كانون الثاني 2017) الضابط هشام الحمّادي الذي قُتل بالرصاص في البلاد القديم.
وشارك في التشييع رئيس الأمن العام طارق الحسن ومسؤولين في وزارة الداخلية.
من جهته قال وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة إن "يد القانون ستطال مرتكبي الجريمة (...) أن أعمال التحري تتم مع من يشتبه به وكل من يمكن أن يفيد في الكشف عن ملابساتها".
وأضاف، خلال زيارته مبنى التحقيقات الجنائية بالعدلية، إن رجال الأمن، لديهم من الأسلحة والتجهيزات والقدرات اللازمة والأوامر الواضحة للتعامل مع كافة أشكال الإرهاب بما فيها الإرهاب المسلح.
واعتقلت الداخلية عددا من الأشخاص، بشكل عشوائي، فور الإعلان عن وقوع الحادثة، التي لم يُعرف بعد ملابساتها.
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