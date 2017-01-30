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منظمة العفو الدولية: مصير المعتقل البحريني علوي الموسوي مجهول
2017-01-30 - 6:01 م
مرآة البحرين: أعربت منظمة العفو الدولية الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) عن قلقها من أن يكون المعتقل البحريني السيد علوي الموسوي ضحية اختفاء قسري وأن يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
ومنذ اعتقال الموسوي (24 أكتوبر/ كانون الأول 2016) لم تسمح السلطات له بالاتصال بمحام أو لقاء عائلته.
وأكدت العفو الدولية أن عائلته لم تتلق أي معلومات بشأن مكان احتجازه أو التهم التي تم توجيهها له، مشيرة إلى أنه يواجه مصيرا مجهولا.
وقالت العفو الدولية إنها خاطبت الأمانة العامة للتظلمات والنيابة العامة ووزير الداخلية بشأن الموسوي غير أنها لم تتلق ردا منهم.
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