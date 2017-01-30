2017-01-30 - 6:11 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة أنباء البحرين إن شرطيا قتل بالرصاص أثناء وجوده خارج الخدمة في البحرين يوم الأحد في حادث وصفته وزارة الداخلية البحرينية بأنه "عمل إرهابي".

ويأتي الحادث بعد زيادة القلاقل في المملكة التي تحكمها أسرة سنية على خلفية إعدام ثلاثة من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة رجال شرطة في هجوم بالقنابل عام 2014.

وقالت الوزارة في بيان "تنعي وزارة الداخلية.. الشهيد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي الذي قتل بطلق ناري في منطقة البلاد القديم."

وأضاف البيان "تشير المؤشرات الأولية إلى أنه عمل إرهابي علما بأنه لم يكن على الواجب (رأس عمله)."