2017-01-30 - 8:18 م

مرآة البحرين: قال وكيل وزارة العدل فريد المفتاح إن بيانات علماء البحرين "خارجة عن المسار الوطني وليس لها أي قيمة"، وذلك ردا على بيان كبار العلماء الذين استنكروا محاكمة الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم بتهمة إدارته فريضة الخمس.

ودعا المفتاح إلى اتباع القانون واحترام أحكامه لكل من يريد جمع الأموال سواء الخمس أو الزكاة أو الصدقات أو التبرعات للأغراض الدينية، للتحقق من مشروعية مصدر هذه الأموال، وكذلك طريقة الصرف التي يقوم بها من يتولون هذا النشاط دون التدخل في كيفية الصرف أو تحديد أولوياته والتي يجب أن تتحقق الدولة من مشروعية كل ما يتصل بها، والالتزام بحكم القانون.