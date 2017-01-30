"الوطنية لحقوق الإنسان" تقول إن مصطفى حمدان أصيب في تبادل إطلاق نار وحجارة مع ملثمين

2017-01-30 - 11:04 م

مرآة البحرين: قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) إن إصابة مصطفى حمدان (18 عاما) جاءت إثر تبادل مجموعتين من الملثمين إطلاق النار والحجارة فجر يوم الخميس الماضي (26 يناير/ كانون الثاني 2017).

وتجنبت المؤسسة الإشارة إلى كون الملثمين قوة تابعة للنظام، فتحت النار المعتصمين حول منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم، وأصابت حمدان وآخرين، واعتقلت 6 على الأقل.

وأبلغ المعتقلون ذويهم، في اتصالات هاتفية، أنهم محتجزون في مبنى التحقيقات الجنائية.

وأضافت المؤسسة، التي يعينها الملك، إنها تلقت خبر وزارة الداخلية بمزيد من الحزن والأسى عن استشهاد الملازم أول هشام حسن الحمادي إثر طلق ناري أدى إلى استشهاده.

وقالت المؤسسة الوطنية إنه لا يسعها في هذا الشأن إلا الإعراب عن رفضها الشديد لهذه الأفعال العنيفة المؤثمة وغير القانونية التي استهدفت حياة المواطنين ورجال الأمن، وإن استخدام السلاح والعنف في وجه الدولة واستهداف رجال الأمن أو المجتمع أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.