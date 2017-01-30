» الخليج
السعودية تؤكد أن القوات اليمنية أصابت فرقاطة حربية تابعة لها ومقتل 2 من عناصرها
2017-01-30 - 11:47 م
مرآة البحرين: أكدت السعودية الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) أن القوات اليمنية أصابت فرقاطة حربية تابعة لها غرب ميناء الحديدة.
وكانت قناة المسيرة اليمنية قد بثت تسجيلا مصورا لهجوم بصاروخ على الفرقاطة السعودية، إلا أن الرياض قالت إن الهجوم كان بثلاثة زوارق انتحارية.
وأعلنت السعودية في بيان عن مقتل اثنين من عناصر البحرية في الهجوم إضافة إلى إصابة 3 آخرين.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-01-29السلطات السعودية تبدأ هدم حي المسورة الأثري وتشرّد ساكنيه
- 2017-01-27الإماراتي عبدالخالق عبدالله بعد الإفراج عنه: كنت في رحلة مفاجئة وممتعة
- 2017-01-27رايتس ووتش: إعدام الكويت 7 أشخاص يعكس توجها مطردا في المنطقة نحو زيادة استخدام العقوبة
- 2017-01-25رويترز: وزير كويتي يدعو للحوار بين إيران ودول الخليج في زيارة نادرة
- 2017-01-25الكويت تعدم سبعة سجناء بينهم عضو في الأسرة الحاكمة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus