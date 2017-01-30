» الخليج

السعودية تؤكد أن القوات اليمنية أصابت فرقاطة حربية تابعة لها ومقتل 2 من عناصرها

2017-01-30 - 11:47 م

مرآة البحرين: أكدت السعودية الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) أن القوات اليمنية أصابت فرقاطة حربية تابعة لها غرب ميناء الحديدة.

وكانت قناة المسيرة اليمنية قد بثت تسجيلا مصورا لهجوم بصاروخ على الفرقاطة السعودية، إلا أن الرياض قالت إن الهجوم كان بثلاثة زوارق انتحارية.

وأعلنت السعودية في بيان عن مقتل اثنين من عناصر البحرية في الهجوم إضافة إلى إصابة 3 آخرين.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus