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الملك يشكّل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة برئاسة عبدالله بن أحمد آل خليفة
2017-01-31 - 12:04 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) مرسوما بتشكيل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة برئاسة أحد أفراد عائلته.
وجاء في المرسوم "يعاد تشكيل مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة ، وعضوية كل من أحمد اليوشع، وهيب الناصر، توفيق المنصور، عبدالرحمن جواهري وخليفة الفاضل.
ونص مرسوم آخر على تعيين ممثلي البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهم مريم بنت حسن ال خليفة، فيصل يعقوب الحمر، عبدالله طالب، جميلة السماك وعلي أحمد الدرازي.
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