النيابة العامة تقول إنها تحقق في إصابة مصطفى حمدان ومقتل هشام الحمّادي

2017-01-31 - 12:16 م

مرآة البحرين: قال النائب العام علي فضل البوعينين الثلاثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) إن النيابة العامة تحقق في إصابة مصطفى حمدان (18 عاما) بطلق ناري في الرأس.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أن النيابة ستعلن عن تفاصيل إصابته.

وفيما يتعلق بمقتل الضابط هشام الحمّادي في البلاد القديم، أوضح البوعينين "اإن الحادثة قيد التحقيق"، مشيرا إلى أن الرصاصة أطلقت عليه غدراً من الظهر.