مصدر إسرائيلي: تل أبيب دربت مجموعة من قوات مكافحة الشغب البحرينية
2017-01-31 - 1:59 م
مرآة البحرين (خاص): قال موقع إسرائيل فالي IsraelValley نقلًا عن صحيفة تريبيون جويف Tribune Juive إن "وزيرًا إسرائيليًا، أثناء حديثه عن العلاقات الاقتصادية والأمنية مع البحرين، تحدث عن تدريب مجموعة من قوات مكافحة الشغب البحرينية في تل أبيب".
وأكد تساخي هنغبي، وهو الوزير الإسرائيلي المسؤول عن التعاون الإقليمي، أن "البحرين هي إحدى الدول العربية التي تربطها علاقات اقتصادية وأمنية وثيقة مع إسرائيل، وأنّه يتم تدريب قادة قوات مكافحة الشغب البحرينية في تل أبيب".
وقال هنغبي، وهو أحد الوزراء المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذا التّدريب جزء من برنامج خاص.
وأضاف أن "إسرائيل تدرس تطوير علاقاتها مع الدّول العربية"، قبل أن يشير إلى أن "السّلطات البحرينية تحافظ على علاقات جيدة مع إسرائيل".
ولفت إلى أن "أعضاء الوفد الاقتصادي الإسرائيلي زاروا البحرين الشهر الماضي بجوازات سفر أوروبية أو أمريكية. وقد تداولوا موضوع الاستثمار في قطاعات مختلفة مع المسؤولين ورجال الأعمال في هذا البلد".
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