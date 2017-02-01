فريدوم هاوس: البحرين سادس أسوأ دولة في العالم تراجعا في الحريات على مدى 10 سنوات
2017-02-01 - 12:29 ص
مرآة البحرين: صنّفت منظمة «فريدوم هاوس» البحرين سادس أسوأ دولة في العالم تراجعا في الحريات على مدى 10 سنوات، وذلك بعد جمهورية أفريقيا الوسطى، تركيا، غامبيا، مالي، وبورندي. وعلى هذا المقياس صنّفت المنامة في مرتبة أسوأ من اليمن وسوريا وأفغانستان.
وكانت البحرين قد سجّلت تراجعا بـ 25 نقطة خلال العشر سنوات الأخيرة، على مؤشر الحريات في العالم، من فريدوم هاوس. جاء هذا في تقرير المنظمة السنوي عن الحريات في العالم، والذي صدر خلال الشهر الجاري.
وتراجع مؤشر النقاط الإجمالي للبحرين على مقياس فريدوم هاوس للحريات للعام 2016 من 14/100 إلى 12/100، لتحل بالمركز السابع عشر من ذيل القائمة، إلى جانب السعودية وليبيا وسوريا.
وفي التقييم العام، سجلت البحرين 6.5 نقطة، متخلفة بنصف نقطة عن أسوأ تقدير (7 نقاط). وفي التفصيل احتفظت البحرين بأسوأ تقدير على المقياس (7 نقاط) في مؤشر الحقوق السياسية، وبـ 6 نقاط على مؤشر الحريات المدنية.
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