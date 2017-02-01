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صفاء الخواجة: الوطنية لحقوق الإنسان تقدم خدمات للسلطة ليس من صميم عملها
2017-02-01 - 12:26 م
مرآة البحرين (خاص): قالت صفاء الخواجة عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت تقدم خدمات للسلطات لا يدخل ضمن عملها كمؤسسة حقوقية.
وأفادت الخواجة أن بيانات المؤسسة بشأن حادث الهجوم على المعتصمين في منطقة الدراز عبر عناصر ملثمة ومسلحة يثير الأسئلة. فكيف تتبرع مؤسسة حقوقية بإصدار بيان حول وقائع الحادثة وتعطي رأيا بشأنها في حين ما زالت وزارة الداخلية لم تصرح بشأنها!!
وأكدت الخواجة أن هذه المواقف تدل على افتقاد المؤسسة الإستقلالية عن قرار السلطات.
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