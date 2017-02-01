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وزارة الداخلية تقول إنها قبضت على 3 مواطنين اتهمتهم بالانضمام لخلية تستهدف رجال الأمن
2017-02-01 - 1:52 م
مرآة البحرين (خاص): قالت وزارة الداخلية في تصريح لها اليوم الأربعاء 1 فبراير، أنها ألقت القبض على 3 بحرينيين والتعميم على آخرين، اتهمتهم بالانضمام إلى ما أسمته خلية الغرض منها استهداف رجال الأمن ومركباتهم.
وزعمت وزارة الداخلية عبر تصريح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية، أن المتهم الأول أقرّ بانضمامه لما أسمته الجماعة الإرهابية عن طريق إيوائه مطلوبين أمنياً في مقر سكنه، في حين أقرّ المتهم الثاني أنه يقوم بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين جراء المواجهات مع رجال الأمن.
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