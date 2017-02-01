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ملك البحرين يشيد بدور روسيا في "إعادة الأمن إلى سوريا"
2017-02-01 - 5:07 م
مرآة البحرين: أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الثلاثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) على دعم وتقدير بلاده لدور روسيا البناء لإحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا الشقيقة من خلال مؤتمر الاستانة وغيرها من الآليات.
وأشار، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أبوظبي، إلى أهمية دور المجتمع الدولي وعمله مع روسيا من أجل تثبيت الأمن والاستقرار وحسن الجوار في المنطقة.
ووصف حمد بن عيسى لقاءه الأخير مع الرئيس فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو بـ "البناء والمفيد"، متوقعا أن تنعكس آثاره على صعيد توثيق علاقات البلدين.
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