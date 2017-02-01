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ضريبة القيمة المضافة تشمل 90 سلعة ومصلحة جديدة للضرائب
2017-02-01 - 11:52 م
مرآة البحرين: كشف وكيل وزارة المالية عارف خميس الاربعاء (1 فبراير/ شباط 2017) أن ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم البحرين فرضها مطلع العام المقبل ستشمل 90 سلعة على الأقل.
وقال خميس في مؤتمر صحافي، إن الضرائب "لن تمس ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، وهي تشمل قائمة لا تقل عن 90 سلعة ، ولن تشمل السلع الاستهلاكية".
وأضاف "لدينا في وزارة المالية مسودة قانون، وسيتم التباحث فيها عبر القنوات الدستورية والمجلس التشريعي ليتم صياغتها فيما بعد كمشروع قانون. ومن المقترح أن يكون مبلغ الضريبة 5%"، مرجحا إنشاء "جهازا مستقلا للضرائب وفق أفضل الممارسات وسيكون مسؤولا أمام مجلس النواب".
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