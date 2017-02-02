بعد 100 يوم على اختفائه قسريا… ﻿عائلة سيد علوي: «عبد العزيز أبل» رفض التجاوب معنا لأننا نلجأ للصحافة!

2017-02-02 - 7:19 م

مرآة البحرين: أكدت عائلة المواطن المختفي قسريا السيد علوي السيد حسين، من قرية الدراز، إن 100 يوم قد مضت على اعتقاله دون أن يتمكنوا من لقائه وزيارته أو معرفة مصيره ومكان تواجده، كما لم يُسمح له بتعيين محامٍ أو معرفة قضيته منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأضافت العائلة، في تصريح نقلته صحيفة الوسط اليوم الخميس 2 فبراير/شباط 2017، أن «آخر اتصال منه إلى العائلة كان في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي استغرق 5 دقائق والاتصال الذي قبله كان لمدة 3 دقائق بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن هذين الاتصالين لم نتواصل معه ولا نعلم عنه شيئاً ونحن قلقون على صحته».

وذكرت العائلة «طرقنا كل الأبواب الممكنة لمعرفة مصيره دون جدوى، ذهبنا إلى إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية وهم يمتنعون عن البوح بأي معلومة، كما ذهبنا إلى النيابة العامة وقالوا إنه ليس لديهم أي معلومة»، كما أكدت العائلة إنهم لم يتلقوا أي اتصال من وحدة التحقيق الخاصة، التي حوّلت عليها القضية من الأمانة العامة للتظلمات.

وقالت عائلة السيد علوي، إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تضف لهم أي جديد، وإن رئيسها عبدالعزيز أبل رفض التعاون معهم بسبب لجوئهم للصحافة على حد قوله

وكانت منظمة العفو الدولية، ناشدت السلطات الرسمية في البحرين، بالإفراج عن المواطن البحريني سيد علوي حسين المحتجز من دون أن توجه له اتهامات.