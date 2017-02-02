قائد الجيش يرقّي 2900 عسكري ويلتقي رئيس جهاز الأمن الوطني والنائب السلفي عبد الحليم مراد

2017-02-02 - 8:06 م

مرآة البحرين: أصدر القائد العام للجيش المشير خليفة بن أحمد آل خليفة أمرا بترقية 2900 من العسكريين من ضباط الصف والأفراد من مختلف الرتب بقوة دفاع البحرين، في واحدة من أكبر موجة الترقيات في صفوف العسكر.

وشهد مكتب المشير في الأيام الأخيرة نشاطات مكثفة، إذ استقبل صباح أمس الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017)، رئيس جهاز الأمن الوطني طلال بن محمد آل خليفة، وقبل يومين كان المشير قد اجتمع أيضا برئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى آل خليفة.

كما اجتمع المشير صباح أمس برئيس جمعية الأصالة السلفية عبدالحليم مراد، المتّهم بدعم الجماعات الإرهابية المسلّحة في سوريا. وقالت وكالة أنباء البحرين إن المشير بحث مع مراد «عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك»

على صعيد آخر، قام قائد الجيش اليوم بزيارة لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين صباح اليوم، تفقد خلالها الإمكانيات العسكرية، وصرح في هذا السياق، مؤكدا على جاهزية القوات بمختلف أسلحتها «لمواجهة سائر التحديات» حسب وصفه، وقال «إننا نفخر بأبناء هذا الوطن الغالي من رجال قوة الدفاع الذين ينفذون الواجب الوطني في مختلف مواقع العمل العسكري داخل مملكة البحرين وخارجها».