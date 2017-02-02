"منتدى البحرين" سجّل اعتقال 216 شخصا خلال شهر فقط

2017-02-02 - 8:24 م

مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان الخميس (2 فبراير/ شباط 2017) إنه وثّق اعتقال 216 شخصا خلال شهر تقريبا، مشيرا إلى تعرض معتقلين للتعذيب مع استمرار إعراض السلطات عن زيارة المقرر الأممي المعني بالتعذيب.

وقال التقرير الشهري الذي رصد الانتهاكات منذ (28 ديسمبر- 29 يناير) إنه تم تسجيل 216 حالة اعتقال تعسفي و288 مداهمة مخالفة للقانون و118 حالة تعذيب وسوء معاملة و456 احتجاجا سلميا تعرض منها 208 للقمع.

كما تم توثيق استمرار حالات الاختفاء القسري، التي بلغت 37 حالة، فضلا عن صدور أحكام تعسفية بالسجن بحق 92 شخصا بما مجموعه 570 عاما، إضافة إلى تنفيذ 3 أحكام بالإعدام.