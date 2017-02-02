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ولي العهد يجتمع بالسفيرين الأمريكي والسعودي
2017-02-02 - 8:27 م
مرآة البحرين: اجتمع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة اليوم بالسفير الأمريكي وليام روبوك، وقال إن البحرين تتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، وما ارتبط بها من تعاون تاريخي ممتد.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن ولي العهد استعرض خلال اللقاء مع السفير الأميركي الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما اجتمع ولي العهد اليوم أيضا بالسفير السعودي، عبدالله آل الشيخ، مؤكدا على وحدة مواقف البلدين، ومستعرضا «مسارات التعاون» بينهما.
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