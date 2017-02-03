محكمة تخفّض أحكام متهمين أدينوا بحرق دورية شرطة تواجدت للتفتيش عند مسجد خلال صلاة الجمعة
2017-02-03 - 11:42 ص
مرآة البحرين: خفّضت محكمة الاستئناف العليا حكما على معتقل سياسي من السجن 15 سنة إلى السجن 10 سنوات بقضية حرق سيارة مملوكة للداخلية.
وتعود تفاصيل الواقعة بحسب رواية النيابة إنه بتاريخ (14 أغسطس/آب 2015) وأثناء تواجد عناصر من الشرطة بالقرب من مسجد الغدير بمنطقة سند "من أجل حراسة المصلين المؤدين لصلاة الجمعة" حضر المتهمون ملثمي الوجوه وقام أحدهم بسكب مادة على الدورية الأمنية، وقام الآخر برمي شعلة من النار عليها، فأدى ذلك إلى احتراقها بالكامل، وعلى إثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة، وتوصلت إلى المتهمين المذكورين، وتمَّ القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية الخاصة بالواقعة.
- 2017-02-03معتقلون سيقضون 3 سنوات في السجن بسبب «قنابل وهمية»
- 2017-02-03المحكمة تدين شرطيّا بتهريب هواتف نقّالة إلى سجين في «جو» مقابل جرعة مخدّرات
- 2017-02-02ولي العهد يجتمع بالسفيرين الأمريكي والسعودي
- 2017-02-02"منتدى البحرين" سجّل اعتقال 216 شخصا خلال شهر فقط
- 2017-02-02قائد الجيش يرقّي 2900 عسكري ويلتقي رئيس جهاز الأمن الوطني والنائب السلفي عبد الحليم مراد
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus