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معتقلون سيقضون 3 سنوات في السجن بسبب «قنابل وهمية»
2017-02-03 - 12:44 م
مرآة البحرين: خفّضت محكمة الاستئناف العليا الحكم على 3 معتقلين اتهموا بوضع هياكل محاكية لأشكال المتفجرات (قنابل وهمية)، من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات .
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن 5 سنوات على أربعة متهمين بوضع هيكل محاك لأشكال المتفجرات على الشارع العام بالسهلة بالقرب من الجامعة العربية المفتوحة.
وفي تفاصيل الواقعة، قالت النيابة إن المتهمين أحضروا «الهيكل» وتوجهوا إلى مكان الواقعة وقاموا بإلقاء عبوات المولوتوف لإيقاف السيارات على الشارع ثم وضعوا الهيكل وفروا من المنطقة قبل وصول الشرطة، وعند حضور قوات النظام إلى الموقع قامت السيارة المسلحة بدهس الهيكل والذي تبين أنه جسم وهمي غير منفجر.
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