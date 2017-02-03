تخفيض أحكام متهّمين بالشروع في قتل شرطة بـ«سترة» إلى 7 و5 سنوات

2017-02-03 - 2:03 م

مرآة البحرين: أيّدت محكمة الاستئناف العليا سجن متهم مدة 7 سنوات في قضية شروع بقتل شرطة.

وكانت المحكمة قضت بسجن المستأنف 15 سنة، فعارض المتهم الحكم وقضت المحكمة بهيئة مغايرة بتعديل العقوبة الى 7 سنوات فعارض الحكم مجددا، لكن محكمة الاستئناف قامت بتجاهل المعارضة كونه لم يحضر، بحسب ما أشارت صحيفة محلية.

وكانت محكمة الاستئناف العليا قضت بتعديل عقوبة 14 مستأنفاً من سجنهم بين 10 و15 سنة إلى سجنهم بين 7 و5 سنوات بقضية الشروع بقتل شرطة، والتجمهر بمنطقة سترة.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب الدعوى إلى أن مجموعة مكونة من 50 شخصيا تجمهروا في تاريخ (26 سبتمبر/ أيلول 2014) بالقرب من مكتب بريد سترة وهم يحملون الزجاجات الحارقة والحجارة وقاموا برميها على أفراد قوات حفظ النظام المتمركزة بالقرب من مركز الشرطة، كما هاجموا حارس أمن مكتب البريد.

وبحسب النيابة العامة فقد توصلت التحريات إلى مسئولية 19 معتقلا سياسيا عن الحادثة، مع آخرين مجهولين.

ووجهت النيابة تهمة الشروع في قتل حارس الأمن للمعتقلين، بالإضافة إلى تهم التجمهر وحيازة قنابل المولوتوف.