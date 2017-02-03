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الإفراج عن رجل دين بحريني معروف بعد قضائه 6 أشهر في السجن بسبب اعتصام «الدراز»
2017-02-03 - 2:03 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية اليوم الجمعة 3 فبراير/شباط 2017 عن مدير حوزة الإمام الباقر (مدرسة لتخريج رجال الدين الشيعة) الشيخ محمد جواد الشهابي، وذلك بعد قضائه 6 أشهر في السجن، لاشتراكه في اعتصام «الدراز»، احتجاجا على إسقاط جنسية المرجع الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم.
والشهابي أول معتقل يفرج عنه من هؤلاء الذين سجنوا بتهم التجمهر في الدراز، منذ 20 يونيو/حزيران 2016، وكانت محكمة الاستئناف قد خفّضت حكمه بشكل مفاجئ من سنتين إلى 6 أشهر الشهر الماضي.
واعتقلت السلطات عددا كبيرا من رجال الدين الشيعة المعروفين، بسبب قيادتهم وحضورهم في اعتصام الدراز، وقضت محاكم النظام بسجنهم بتهم التجمهر والتحريض وغيرها.
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