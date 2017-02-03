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عدد العاطلين في البحرين يفوق 8400 مع نهاية العام 2016
2017-02-03 - 2:03 م
مرآة البحرين: نقلت صحيفة محلية عن وزير العمل جميل حميدان قوله إن عدد العاطلين عن العمل في البحرين بلغ 8485 حتى نهاية العام 2016، وهو أكبر عدد من العاطلين عن العمل سجلته البحرين خلال الستة أعوام الأخيرة بحسب الصحيفة.
جاء ذلك في رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، على السؤال الموجه إليه من النائب أسامة الخاجة، بشأن عدد العاطلين عن العمل منذ العام 2011 وحتى الآن.
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