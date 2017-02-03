بالصور: رغم تدني درجات الحرارة لمستويات قياسية… المعتصمون في الدراز يواصلون احتجاجهم
2017-02-03 - 5:04 م
مرآة البحرين (خاص): رغم تدني درجات الحرارة لمستويات قياسية في البحرين بلغت 7 درجات فجر الجمعة (3 فبراير/ شباط 2017)، استمر المعتصمون حول منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله قاسم في اعتصامهم.
المعتصمون تحدوا البرودة القاسية، وناموا في الشوارع والأزقة المحيطة بمنزل الشيخ قاسم الذي تحاكمه السلطات على خلفية دعمه للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، وإدارة فريضة الخمس الخاصة بالمذهب الشيعي.
وشهدت الدراز اليوم تظاهرات واسعة تنديدا باستمرار محاكمته ومنع السلطات أكبر صلاة جمعة منذ نحو 6 أشهر.
ورفع المتظاهرون صورا للشيخ قاسم والمصاب مصطفى حمدان (18 عاما) الذي أصيب بطلق ناري في رأسه عندما هاجمت قوات تابعة للحكومة ساحة الاعتصام (26 يناير/ كانون الثاني 2017)، كما رفعوا صورا لـ 3 شبان (علي السنكيس، عباس السميع وسامي مشيمع) أعدمتهم السلطات 15 يناير/ كانون الثاني.
وأسقطت السلطات جنسية آية الله قاسم يونيو/ حزيران الماضي، ومنذ ذلك الحين بدأ غاضبون اعتصاما مفتوحا حول منزله، محذرين السلطات من الإقدام على خطوات إضافية قد تدفع البلاد نحو دوامة عنف.
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