2017-02-03 - 11:24 م

مرآة البحرين: أعلنت الداخلية الجمعة (3 فراير/ شباط 2017) اسم شاب بحريني قالت إنه "مطلوب على ذمة قضايا إرهابية"، وطلبت من التعاون معها في تقديم معلومات تساعد في القبض عليه.

وحذرت الداخلية، في بيان، كل "من يتستر على أي من هذه العناصر، يقع تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية".

وعادة ما توجه الداخلية تهما للنشطاء والمحتجين بالتورط في قضايا إرهابية لمشاركتهم في الاحتجاجات التي تطالب بوضع حد لاستفراد العائلة الحاكمة بالسلطة.