تأييد الحكم بسجن 3 متهمين 15 عاما أدينوا بحرق 3 أبراج ودورية في مركز شرطة الخميس

2017-02-04 - 9:24 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكما بسجن 3 متهمين بقضية حرق مركز شرطة الخميس لمدة 15 سنة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت، بسجن 22 متهماً بحرق مركز شرطة الخميس لمدة 15 سنة، وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة العامة أنهم في 7 سبتمبر/أيلول 2013، أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في منقولات مملوكة لوزارة الداخلية واشتركوا في تجمهر وحازوا عبوات مولوتوف.

وبحسب النيابة فإن المتهمين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بنحو 40 شخصاً من المتجمهرين بمنطقة الخميس قاموا بالهجوم على مركز شرطة الخميس، وذلك برمي عبوات المولوتوف على المركز والتي تطايرت واستقرت بداخله، ونتج عن ذلك إتلاف 3 أبراج وسيارة من دوريات الأمن العام.