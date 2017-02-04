الحكومة: البحرين تمر بظرف اقتصادي دقيق... وهيئة الكهرباء في أشد الحاجة لزيادة إيراداتها!

2017-02-04 - 9:25 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط إن الحكومة البحرينية تحفظت على اقتراحين برغبة قدّما من مجلس النواب لتخفيض فواتير الكهرباء والماء على المطلقات والأرامل، مذكرة النواب بـ«الظرف الاقتصادي الدقيق» الذي تمر به البحرين حاليّاً، الذي اضطر الحكومة إلى اتخاذ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة الوضع.

وذكرت الحكومة أن هيئة الكهرباء والماء تشتري الكهرباء من شركات القطاع الخاص المنتجة وتبيعها للمستهلكين بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية، نتيجة للدعم الذي يصل إلى مئات الملايين من الدنانير سنويّاً.

وقالت إن هيئة الكهرباء تعتمد في تسيير أعمالها على إيراداتها الذاتية، إضافة إلى الدعم الحكومي، وهي في أشد الحاجة لزيادة إيراداتها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة.