بعد إلغاء رسوم اشتراكات التدريب: هبوط أعداد المتدرّبين في البحرين من 22 ألف في 2015 إلى 2200 فقط في 2016
2017-02-04 - 9:34 م
مرآة البحرين: أظهرت أرقام أصدرتها وزارة العمل أن أعداد المتدرّبين البحرينيين، من الموظفين والباحثين عن عمل، قد هبطت بشكل درامي من 21914 متدرباً في العام 2015، إلى 2241 فقط في العام 2016، و285 منذ بداية العام 2017 وحتى الآن.
يأتي ذلك بعد قيام الحكومة في العام الماضي 2016 بإلغاء رسوم اشتراكات التدريب المفروضة على الشركات منذ العام 1979، والتي تلزمها بإلحاق موظفيها البحرينيين بدورات تدريب مهنية سنويا.
قرار الحكومة تسبب في تدهور قطاع التدريب في البحرين، ما أدى إلى إغلاق عدد من معاهد التدريب أبوابها، وهبوط إيرادات معظمها بشكل كبير، بسبب إلغاء مصدر التمويل الرئيسي لخدماتها، وضعف الإقبال على دورات التدريب طواعية من الشركات والأفراد، خصوصا مع تدهور السوق المحلية وتراجع الاقتصاد.
وقال وزير العمل جميل حميدان في رد على سؤال من أحد النواب، إن المجموع الكلي للمتدربين من الموظفين والباحثين عن العمل، بمختلف برامج الوزارة وبرامج المجلس الأعلى للتدريب المهني (الذي تم حلّه العام الماضي) بلغ 15500 متدربا في العام 2011، و16209 في العام 2012، و17852 في العام 2013، و18169 في العام 2014.
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