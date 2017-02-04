محكمة تؤيد براءة متهم من حيازة متفجرات لبطلان اقتحام وتفتيش شقة اعتقل منها

2017-02-04 - 10:26 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكما ببراءة متهم من حيازة متفجرات "تي إن تي" وغيرها تنفيذاً لغرض إرهابي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 حاز وأحرز وآخرون مجهولون متفجرات بغير ترخيص من وزير الداخلية وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

ودفع محامي المتهم قاسم الفردان ببطلان اقتحام وتفتيش الشقة والغرفة التي بداخلها موضوع الاتهام، وعدم الاعتداد بالعينة والمتضمنة بصمة المتهم.

وقال المحامي مستند على قانون الإجراءات الجنائية إن دخول المنازل من قبل رجال السلطة العامة مقصور على البحث عن متهم وتنفيذ القبض عليه، دون أن يمتد إلى غير ذلك، أما إذا اشتبه القائم بتنفيذ الأمر في اختفاء المتهم في منزل شخص آخر فإنه لا يجوز دخوله إلا إذا ندب بذلك من سلطة التحقيق.

وبتطبيق ذلك على ما جاء بمجريات الدعوى، قال المحامي إن رجال الشرطة قد اقتحموا الشقة من البناية التي يمتلكها والد المتهم والذي لم يصدر بحقه أي إذن بالضبط أو التفتيش في ذلك الوقت، إلا أنه أثناء مقاومة بعض من المشاغبين لرجال الشرطة ورميهم الزجاجات والحجارة من على سطح البناية، قام رجال الشرطة بمطاردتهم بأن دخلوا المنزل الذي تلقى منه هذه الزجاجات والحجارة، وعند صعودهم لم يجدوا أحداً من هؤلاء الأشخاص، فقاموا بالدخول إلى الشقة بالطابق الثالث حيث كان بابها مفتوحاً على حد قولهم، وللصعود لسطح المنزل.

كما دفع الفردان بعدم جدية التحريات وبطلانها.

ودفع خلال مرافعته بانتفاء صلة البصمة العائدة للمتهم بالجريمة، لأنها وجدت على كارتون ملقى في الشقة محل الجريمة ولم تتواجد على المتفجرات أو أي أدوات متعلقة بصناعة المتفجرات، مما يدل على أنها وجدت بشكل عرضي، ومن الممكن وبحسب شهادة شاهد النفي بأن بصمة المتهم قد وصلت إلى ذلك الكارتون عن طريق نقله البضائع بحكم عمله، ولا يعني ذلك بحال من الأحوال بأنه مشترك في الجريمة.