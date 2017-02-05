﻿الداخلية تقول إن سيارات مدنية تعرّضت لأضرار إثر”تفجير إرهابي” على شارع البديع

2017-02-05 - 9:57 ص

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية مساء أمس السبت (4 فبراير2017) إن تفجيراً إرهابيّاً على شارع البديع خلف أضراراً في عدد من السيارات المدنية دون وقوع إصابات بشرية. وأضافت «الداخلية»، عبر حسابها على «تويتر»، أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها.