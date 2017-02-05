رئيس مجلس النواب يلتقي قائد الجيش لبحث تعديل دستوري يسمح بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية

2017-02-05 - 5:48 م

مرآة البحرين: قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا (الأحد 5 فبراير/ شباط 2017) أن مجلس النواب سيعقد لقاء، غدا الاثنين، مع القائد العام لقوة دفاع البحرين (الجيش) خليفة بن أحمد آل خليفة، لبحث تعديل دستوري اقترحه الملك يسمح بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.

وأفاد الملا في تصريحات للصحفيين عقب جلسة خاصة لمناقشة التعديل المقترح أن "اللقاء يهدف إلى استيضاح طبيعة مشروع التعديل الدستوري المحال من الحكومة إلى مجلس النواب".