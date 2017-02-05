» أخبار
رئيس مجلس النواب يلتقي قائد الجيش لبحث تعديل دستوري يسمح بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية
2017-02-05 - 5:48 م
مرآة البحرين: قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا (الأحد 5 فبراير/ شباط 2017) أن مجلس النواب سيعقد لقاء، غدا الاثنين، مع القائد العام لقوة دفاع البحرين (الجيش) خليفة بن أحمد آل خليفة، لبحث تعديل دستوري اقترحه الملك يسمح بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأفاد الملا في تصريحات للصحفيين عقب جلسة خاصة لمناقشة التعديل المقترح أن "اللقاء يهدف إلى استيضاح طبيعة مشروع التعديل الدستوري المحال من الحكومة إلى مجلس النواب".
مواضيع ذات صلة
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-02-05الداخلية تقول إن سيارات مدنية تعرّضت لأضرار إثر”تفجير إرهابي” على شارع البديع
- 2017-02-05الإعلان عن بدء محاكمة 10 متهمين بـإنشاء جماعة إرهابية وتتهم أحدهم بالمشاركة بمقتل الشهيدة فخرية صالح
- 2017-02-05"النواب" يبدأون اليوم مرحلة تقنين الحكم العسكري بمناقشة تعديل مادة دستورية بطلب من الملك
- 2017-02-04محكمة تؤيد براءة متهم من حيازة متفجرات لبطلان اقتحام وتفتيش شقة اعتقل منها
- 2017-02-04بعد إلغاء رسوم اشتراكات التدريب: هبوط أعداد المتدرّبين في البحرين من 22 ألف في 2015 إلى 2200 فقط في 2016
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus