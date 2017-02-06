رويترز: وزارة الداخلية تتحدث عن انفجار بالمنامة ولا إصابات

2017-02-06 - 10:59 ص

مرآة البحرين (رويترز): انفجرت قنبلة في شارع رئيسي على مشارف العاصمة البحرينية المنامة مساء السبت مما أسفر عن تعرض عدد من السيارات لأضرار لكنه لم يوقع إصابات فيما وصفته وزارة الداخلية بأنه عمل "إرهابي".

وشهدت المملكة احتجاجات متزايدة الشهر الماضي بعد إعدام ثلاثة شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم بقنبلة عام 2014.