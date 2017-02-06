عامل يزيل شعار الوفاق من على المبنى الرئيسي وسط حراسة مشددة (أرشيف)

2017-02-06 - 11:07 ص

مرآة البحرين: رفضت محكمة التمييز البحرينية (الإثنين 6 فبراير/شباط 2017) طلباً بوقف تصفية جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات المعارضة في البلاد، وذلك وفق ما ذكر المحامي الشملاوي.

وكانت محكمة بحرينية قررت حل جمعية الوفاق، وتصفية موجوداتها، في سياق حملة هي الأقسى ضد المعارضة، منتصف العام الماضي.

وأدى حل جمعية الوفاق، وتغليظ حكم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، وإسقاط جنسية أكبر زعيم روحي للغالبية الشيعية آية الله قاسم، إلى انتقادات حادة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وتقدم محامو الوفاق بطعن ضد حكم حل الوفاق وتصفية موجوداتها، إلا أن الاستئناف أيدت حكم أول درجة في القضيتين، فيما رفضت التمييز الطعن على تصفية الوفاق، وتنظر الطعن في قرار حل الوفاق.