قائد الجيش يلتقي قائد الأسطول الخامس والسفير الأمريكي

2017-02-06 - 11:54 ص

مرآة البحرين: التقى قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة، بمكتبه (الأحد 5 فبراير/شباط 2017) بقائد الأسطول الخامس الأمريكي كيفن دونجن، والسفير الأمريكي وليام روبوك.

ووفق وكالة أنباء البحرين فإن اللقاء استعرض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين المنامة وواشنطن.

ويأتي اللقاء عشية تعديلات دستورية يناقشها مجلس النواب، ستزيد من صلاحيات القضاء العسكري، وتمنحه صلاحية محاكمة مدنيين، في خطوة اعتبرها حقوقيون محاولة صريحة جداً لعسكرة البلاد، التي تعيش أزمة سياسية منذ فبراير/شباط 2011.