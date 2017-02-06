التمييز ترفض الطعن ضد حل المجلس العلمائي

السيد محسن الغريفي متحدثاً في فعالية تضامنية مع المجلس العلمائي (أرشيف)

2017-02-06 - 11:56 ص

مرآة البحرين: رفضت محكمة التمييز البحرينية (الإثنين 6 فبراير/شباط 2017) طعناً تم تقديمه قبل 3 أعوام، ضد حكم قضائي، تم بموجبه حل أعلى هيئة دينية للأغلبية الشيعية، المجلس الإسلامي العلمائي.

وقال المحامي عبدالله الشملاوي إنهم تقدموا في العام 2014 بطعن على "الحكم بحل المجلس العلمائي"، مشيراً إلى أن محكمة التمييز نظرت اليوم الإثنين 6 فبراير/شباط 2017 نظرت الطعن وقضت بعدم قبوله.