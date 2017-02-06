» أخبار
التمييز ترفض الطعن ضد حل المجلس العلمائي
السيد محسن الغريفي متحدثاً في فعالية تضامنية مع المجلس العلمائي (أرشيف)
2017-02-06 - 11:56 ص
مرآة البحرين: رفضت محكمة التمييز البحرينية (الإثنين 6 فبراير/شباط 2017) طعناً تم تقديمه قبل 3 أعوام، ضد حكم قضائي، تم بموجبه حل أعلى هيئة دينية للأغلبية الشيعية، المجلس الإسلامي العلمائي.
وقال المحامي عبدالله الشملاوي إنهم تقدموا في العام 2014 بطعن على "الحكم بحل المجلس العلمائي"، مشيراً إلى أن محكمة التمييز نظرت اليوم الإثنين 6 فبراير/شباط 2017 نظرت الطعن وقضت بعدم قبوله.
#UK #GCC #Bahrain— عبـدالله الشـملاوي (@alshamlawi1) February 6, 2017
في (2014) رفعناطعنا بالتمييز على الحكم بحل المجلس العلمائي واليوم 6-2-2017 نظرت محكمة التمييز الطعن وقضت بعدم قبوله
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-02-06قناة العرب المملوكة للوليد بن طلال تغلق نهائيا
- 2017-02-06قائد الجيش يلتقي قائد الأسطول الخامس والسفير الأمريكي
- 2017-02-06الشملاوي: التمييز ترفض وقف تصفية "الوفاق"
- 2017-02-06رويترز: وزارة الداخلية تتحدث عن انفجار بالمنامة ولا إصابات
- 2017-02-05منظمات حقوقية تطالب الخارجية البريطانية بدعوة البحرين إلى الإفراج عن نبيل رجب
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus