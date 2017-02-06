» الخليج
الكويت: الاستئناف تلغي براءة الشيخ المعتوق وتقضي بتغريمه 20 ألف دينار
2017-02-06 - 12:01 م
مرآة البحرين: ألغت محكمة استئناف كويتية (الأحد 5 فبراير/شباط 2017) حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة الأمين العام للتحالف الإسلامي، ورجل الدين الشيعي البارز، الشيخ حسن المعتوق، وغرمته 20 ألف دينار كويتي، بعد إدانته بـ "مخالفة قانون الوحدة الوطنية وإذاعة أخبار كاذبة".
وتأتي محاكمة المعتوق على خلفية خطبة جمعة ألقاها بجامع الإمام الحسين في ميدان حولي، انتقد خلالها وزارة الداخلية واتهمها بتعذيب المتهمين في قضية "خلية العبدلي"، والذين تم تبرئة معظمهم مؤخراً من محكمة الاستئناف.
ووجهت النيابة العامة للمعتوق تهمة "إثارة الفتنة عبر خطبة الجمعة والإضرار بالمصالح القومية للبلاد عبر إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة، والتشكيك في القضاء ووكلاء النيابة العامة".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-02-03رويترز: دول الخليج تلتزم الصمت إزاء حظر السفر الأمريكي على 7 دول مسلمة سعيا لعلاقات جيدة مع ترامب
- 2017-01-31أ ف ب: الكويت تقر ميزانية تتضمن عجزا ضخما للسنة الثالثة على التوالي
- 2017-01-30السعودية تؤكد أن القوات اليمنية أصابت فرقاطة حربية تابعة لها ومقتل 2 من عناصرها
- 2017-01-29السلطات السعودية تبدأ هدم حي المسورة الأثري وتشرّد ساكنيه
- 2017-01-27الإماراتي عبدالخالق عبدالله بعد الإفراج عنه: كنت في رحلة مفاجئة وممتعة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus