2017-02-06 - 9:26 م

مرآة البحرين: دعا علماء البحرين الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017) إلى التظاهر الحاشد في الذكرى السابعة للثورة البحرينية، واصفين 14 فبراير بـ "التاريخ الخالد وصفحة مجد مشرقة في سجل هذا الشعب العظيم الذي لم يرضخ لكل المحتلين والغزاة والظالمين عبر التاريخ".

العلماء قالوا في بيان "بعد ستة أعوام من عمر الثورة جاء جيل جديد واعد (...) جيل الفدائي البطل مصطفى حمدان، نخاطبه اليوم وندعوه لأن تكون له بصمته المتميزة".

وأضاف البيان "كما ندعو الشعب الأبيّ للتمسك بزمام المبادرة (...) والنزول الحاشد إلى ميادين حفظ الوطن، والحضور الموحّد والمشاركة في جميع الاحتجاجات السلمية".

ووجه العلماء تحية إلى "الحضور النسوي الواعي والقوي طوال عمر الثورة، ونؤكد على أننا جميعا، والوطن كله، مدين لهذا الحضور".

وتظاهر عشرات الآلاف بالأكفان في مناطق مختلفة من البحرين (29 يناير/ كانون الثاني 2017) استجابة لدعوة اطلقها العلماء عشية محاكمة الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.