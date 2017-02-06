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مصادرة ملابس المعتقلين في الحوض الجاف مع تدني درجات الحرارة
2017-02-06 - 9:35 م
مرآة البحرين: شكا معتقلون في الحوض الجاف الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017) من أن سلطات السجن صادرت جميع ملابسهم، واكتفت بـ 3 بدلات لكل معتقل، في وقت تتدنى فيه درجات الحرارة في البحرين.
وأبلغ أحد المعتقلين عائلته أنهم يعانون من البرد القارس داخل السجن، مشيرين إلى أن الملابس التي بحوزتهم لا تقيهم من شدة البرودة.
وأضاف "رغم الاحتجاج المتكرر، إلا أن إدارة السجن تمضي في إجراءاتها التي تضاعف من معاناة المعتقلين"، متابعا "منذ بداية العام والأوضاع تزيد سوءا داخل السجن على جميع المستويات".
وقالت عائلة المعتقل إن هذا الإجراء يعني أن سلطات السجن تحرم أبناءنا من أبسط حقوقهم، في ظل الغياب التام لدور المؤسسات الرقابية الحكومية، واصفة إياها بـ "المؤسسات الصورية".
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