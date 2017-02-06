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مقتل بحريني في صفوف داعش كان يعمل ملازما في وزارة الداخلية البحرينية
2017-02-06 - 9:46 م
مرآة البحرين: ذكرت حسابات تابعة لتنظيم داعش على موقع تويتر أن الملازم السابق في وزارة الداخلية البحرينية محمد عيسى البنعلي المعروف بـ "أبو عيسى البحريني" و"أبو عيسى السلمي" قتل أثناء قتاله مع التنظيم نهاية العام الماضي.
وقال موقع الميادين على الانترنت أن تلك الحسابات لم تُشر إلى مكان مقتل البنعلي واكتفت بالإشارة إلى أنه قُتل أثناء "معارك طاحنة في قصف جوّي".
وكان البنعلي قد أعلن على حسابه على موقع تويتر في 15 تمّوز/ يوليو 2014 أنه يعلن انشقاقه عن النظام البحريني، فيما أشارت وزارة الداخلية البحرينية إلى أنها أنهت خدمات البنعلي إثر تخلّفه عن العمل.
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