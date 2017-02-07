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بالصور: قائد الجيش يزور مجلس النواب بقوات مدججة بالسلاح
2017-02-07 - 12:52 م
مرآة البحرين: زار قائد الجيش المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، مبنى مجلس النواب بالقضيبية (الإثنين 6 فبراير/شباط 2017) للاجتماع بأعضاء مجلسي الشورى والنواب، لمناقشة التعديل الدستوري المرتقب تمريره، والذي يعطي صلاحيات للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين.
وكان لافتاً أن المشير تواجد داخل مبنى مجلس النواب، بمعية مرافقين مدججين بالسلاح، وذلك وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين وصحف محلية.
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