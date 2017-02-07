الكويت: استقالة وزير من الأسرة الحاكمة بعد استجوابه في البرلمان

2017-02-07 - 12:57 م

مرآة البحرين: قالت وسائل إعلام كويتية إن وزير الإعلام، ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود، تقدم باستقالته لمجلس الوزارء، وأن استقالته قبلت، قبل يوم واحد من جلسة نيابية، كانت تنوي مناقشة طرح الثقة به.

واحتدم السجال بين الحكومة ومجلس النواب الكويتي على خلفية توقف الرياضة الكويتية بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية التي تتهم الحكومة الكويتية بالتدخل في الشأن الرياضي.

ويتهم نواب الوزير الحمود الذي ينتمي للأسرة الحاكمة بأنه أحد أطراف الخصومة في قضية الرياضة، في قبالة الشقيقين المنتمين للأسرة الحاكمة أحمد وطلال الفهد.

وبعد استجواب الحمود الأسبوع الماضي، وقع 31 نائباً على طلب لعقد جلسة خاصة بطرح الثقة بالوزير، وهو ما اعتبر مؤشراً على امتلاك النواب أغلبية لإقالة الوزير.

وتعني استقالة الحمود، أن جلسة يوم غد الأربعاء 8 فبراير/شباط 2017 المخصصة لطرح الثقة به "ملغاة" بحسب ما صرح رئيس المجلس مرزوق الغانم.