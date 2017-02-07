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الشرطة السعودية: إلقاء القبض على رجل حاول إشعال النار في نفسه داخل الحرم المكي
2017-02-07 - 1:37 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت الشرطة في المملكة العربية السعودية إن رجلا حاول إشعال النار في نفسه بالبنزين داخل الحرم المكي في وقت متأخر من مساء الإثنين لكن أُلقي القبض عليه قبل أن يفعل ذلك.
وقالت شرطة أمن الحرم المكي في بيان إن تصرفاته تشير إلى أنه مريض نفسيا دون ذكر تفاصيل عن الإجراءات التي ستتخذها. وقالت الشرطة إن الرجل في الأربعينات من عمره.
وأوضح فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا يقتاده معتمرون وحراس بعيدا عن الكعبة. ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من صحة هذا الفيديو.
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