تغريم الشيخ بشار العالي 50 دينارا بتهمة إهانة مجلس النواب

2017-02-07 - 7:09 م

مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية اليوم الثلاثاء (7 فبراير/ شباط 2017) بتغريم رجل الدين الشيخ بشار العالي 50 دينارا بتهمة إهانة مجلس النواب.

وكانت السلطات قد فتحت تحقيقا مع الشيخ العالي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورجال دين آخرين، للتحقيق على خلفية خطابات ألقوها بمناسبة ذكرى عاشوراء.