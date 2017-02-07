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تغريم الشيخ بشار العالي 50 دينارا بتهمة إهانة مجلس النواب
2017-02-07 - 7:09 م
مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية اليوم الثلاثاء (7 فبراير/ شباط 2017) بتغريم رجل الدين الشيخ بشار العالي 50 دينارا بتهمة إهانة مجلس النواب.
وكانت السلطات قد فتحت تحقيقا مع الشيخ العالي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورجال دين آخرين، للتحقيق على خلفية خطابات ألقوها بمناسبة ذكرى عاشوراء.
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