2017-02-07 - 7:20 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أيدت محكمة التمييز البحرينية الإثنين الحكم القاضي بحل جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية التي يقضي زعيمها علي سلمان حكما بالسجن لمدة تسع سنوات، بحسب ما أفاد مصدر قضائي بحريني.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "رفضت محكمة التمييز البحرينية طلبا لوقف تصفية جمعية الوفاق".

وكان القضاء البحريني أصدر في تموز/يوليو قرارا بحل جمعية "الوفاق" لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".

وكانت "الوفاق" أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 احتجاجا على القمع.

وفي أيلول/سبتمبر أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل جمعية "الوفاق" والذي لقي انتقادات دولية واسعة.

كما أيدت محكمة الاستئناف البحرينية في كانون الأول/ديسمبر حكما بالسجن تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق" الذي أدين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون أكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.

وأدى اعتقال سلمان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى تظاهرات. كما أدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.