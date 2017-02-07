وزير العدل: لن نتحاور مع مجرم…. وإبراهيم شريف: وهل تبقّى أحد تحاوره!
2017-02-07 - 11:52 م
مرآة البحرين: قال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، الثلاثاء (7 فبراير/ شباط 2017) إن الحكومة لن تتحاور مع من يقول عن قتلة بأنهم شهداء.
وخلال مداخلة له في مجلس النواب قال الوزير "الوزارة مستمرة في المناصحة والحوار مع الخطباء والجمعيات السياسية، "ولكنها لن تتحاور مع مجرم، ولن تتحاور مع من يقول عن قتلةٍ بأنهم شهداء".
وأضاف "نتحاور مع من يريد أن يتحاور، ولقد سكتنا في سنوات سابقة عمّن قسّم البلد إلى فسطاطين، ومن قسّم الناس إلى شارعين، سكتنا على استغلال دور عبادة وكانت النتيجة ما رأيتم، ولذلك فاليوم فإننا ماضون في إجراءاتنا لحفظ الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، ويجب النظر إلى مجموع الإجراءات ككل".
وترفض الحكومة في البحرين فتح باب الحوار مع جمعيات المعارضة وتتهمها بدعم العنف، وقامت باعتقال زعيم المعارضة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان قبل أن تقوم بإغلاق الجمعية.
وتعليقا على تصريحات الوزير قال المعارض البارز إبراهيم شريف عبر حسابه على تويتر "وهل تبقى أحد لتحاورونه يا صاحب السعادة؟ الجدير بمحاورته إما في السجون والمنافي أو ينتظر دوره، والبدائل أصفار".
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