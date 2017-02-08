وزير الداخلية يتسلم تقريري الوطنية لحقوق الإنسان السنويين

2017-02-08 - 12:44 م

مرآة البحرين: استقبل راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2017 أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة عبدالعزيز أبل، وذلك بحضور نائب وزير الداخلية والمفتش العام ورئيس الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية.

وخلال اللقاء، تسلم الوزير التقريرين السنويين للمؤسسة للعامين 2015 و2016، موجها الجهات المعنية إلى سرعة الرد على النقاط الواردة في التقريرين والمتعلقة بعمل وزارة الداخلية، ومؤكِّدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

يذكر أن الوطنية لحقوق الإنسان، مؤسسة حكومية، يتم تعيين أعضائها بأوامر ملكية، وتتهمها منظمات حقوقية دولية، بالتواطؤ مع منتهكي حقوق الإنسان وتبييض سمعتمهم.