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عوائل شهداء الإعدام ممنوعون من زيارة أبنائهم في مقبرة الماحوز منذ ثلاثة أسابيع
2017-02-08 - 2:36 م
مرآة البحرين: واصلت السلطات الأمنية البحرينية منع عوائل الشهداء الذين أعدموا في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، من زيارة أبنائهم في مقبرة الماحوز.
وقالت فاطمة السنكيس (شقيقة الشهيد علي السنكيس) عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام، أن الداخلية اشترطت الحصول على تصريح من مركز الحورة، لزيارة قبور الشهداء، مشيرةً إلى أنهم حصلوا على موافقة من المركز، إلا أن قوات الأمن المحيطة بالمقبرة لم تسمح لهم بزيارة القبور.
ومنذ إعدام الشهداء، أحاطت قوات الأمن بمقبرة الماحوز، ومنعت المواطنين من الدخول للمقبرة لزيارة قبور الشهداء، فيما تستمر في محاصرة المقبرة وكأنها ثكنة عسكرية.
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