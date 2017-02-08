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مسلح من داعش يقول إن من بين المقاتلين في الحويجة العراقية بحرينيون
2017-02-08 - 10:16 م
مرآة البحرين: كشف أحد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، معتقل لدى القوات الأمنية في كركوك، إن عناصر التنظيم في الحويجة (مدينة تتبع قضاء كركوك) يبلغ عددهم ٦٠٠ عنصر بينهم بحرينيون.
وقال، العنصر لشبكة إعلامية كردية، من ضمن مسلحي داعش في الحويجة سعوديون وشيشان وبحرينيون وصينيون وأمريكيون.
وتسعى قوات البيشمركة إلى تحرير الحويجة التابعة إداريا لإقليم كردستان العراق، التي نشط فيها التنظيم بعد سيطرته على الموصل.
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