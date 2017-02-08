المحكمة ترفض إخلاء سبيل نبيل رجب وتؤجل الدعوى حتى 21 الجاري

2017-02-08 - 10:32 م

مرآة البحرين: قال المحامي محمد الجشي الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2017) إن المحكمة رفضت طلبا بإخلاء سبيل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.

وأوضح الجشي أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى لجلسة 21 فبراير، وصرحت للدفاع باستلام نسخة من الأقراص المدمجة.

وبدأت البحرين محاكمة رجب (24 يناير/ كانون الثاني 2017) على ذمة قضية جديدة بعد اتهامها ببث شائعات كاذبة وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها لقنوات إعلامية